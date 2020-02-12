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В Госдуме попросили Генпрокуратуру взять дело против Nginx на особый контроль

Заместитель главы комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов также сообщил о жалобах фигурантов дела на бездействие правоохранительных органов

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) направил запрос на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова с просьбой взять на личный контроль уголовное дело в отношении сооснователей компании Nginx. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

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"Прошу вас запросить материалы уголовного дела на проверку наличия основания для возбуждения уголовного дела и взять ход расследования на личный контроль", - говорится в обращении. Парламентарий также просит рассмотреть вопрос о передаче дела для дальнейшего расследования в Следственный комитет РФ.

В беседе с корреспондентом ТАСС депутат рассказал о жалобах фигурантов дела на бездействие правоохранительных органов. "Они огромный объем информации пытаются передать следствию: свидетельские показания, документы, подтверждающие, что они являются разработчиками, в течение 17 лет ведут абсолютно законную деятельность. Но тем не менее следователь просто отказывается их слышать", - сказал Свинцов. По его словам, в профильном думском комитете будут следить за ходом расследования.

В среду на заседании комитета Свинцов заявил об отсутствии правовых оснований для уголовного преследования и бездействии МВД. По его мнению, действия силовиков наносят ущерб отечественному IT-бизнесу.

Источник ТАСС в правоохранительных органах 12 декабря сообщал, что в офисе Nginx прошла выемка документов, связанная с уголовным делом о нарушении авторских прав. Собеседник агентства пояснил, что причиной для разбирательства стал спор вокруг компьютерной программы. В тот же день Rambler Group заявила о нарушении своих исключительных прав на веб-сервер Nginx, разработанный бывшим сотрудником компании Игорем Сысоевым.

16 декабря Rambler совет директоров решил поручить менеджменту компании просить правоохранительные органы РФ о прекращении возбужденного ранее уголовного дела. Rambler Group ранее заявляла о нарушении ее исключительных авторских прав на веб-сервер Nginx, который разработал Сысоев.

В новость внесена правка (15:52 мск) - передается с уточнением должности

Теги
РоссияСвинцов, Андрей НиколаевичКраснов, Игорь Викторович
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