В сетке телевещания на карантинном лайнере в Японии появились российские программы

ТОКИО, 12 февраля. /ТАСС/. Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, который находится на двухнедельном карантине в порту японского города Иокогама, получили возможность просматривать российские телепередачи и получать печатные СМИ на русском языке. Об этом в среду сообщило посольство РФ в Японии.

"В последние дни улучшилась ситуация со снабжением судна и организацией досуга находящихся на карантине пассажиров. В сетке телевещания появились российские программы, периодически распространяется дайджест печатных СМИ, в том числе на русском языке", - говорится в опубликованной в Facebook записи российского дипломатического представительства. В посольстве РФ также подчеркнули, что российские дипломаты "продолжают поддерживать с японскими властями тесный контакт по всем вопросам, связанным с оказанием содействия российским гражданам".

Ранее в среду Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии объявило, что заражение новым коронавирусом обнаружено еще у 34 пассажиров Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в порту Иокогама, и одного сотрудника работающей на нем карантинной службы. Таким образом, общее число зараженных на судне достигло 175 человек. По данным ведомства, среди новых инфицированных есть граждане 11 иностранных государств, включая США, КНР, Австралию, Канаду, Филиппины.

На борту Diamond Princess находятся около 3,6 тыс. человек из 50 стран, включая Россию. Граждан РФ среди заразившихся к настоящему времени зафиксировано не было. Заболевших эвакуируют с лайнера и размещают в японских больницах. Судно вышло из Иокогамы 20 января и вернулось 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии круизный лайнер бросил якорь рядом с Иокогамой для проведения медицинского осмотра всех, кто находится на борту. На судне действует карантин.

Вспышка заболевания, вызванного вирусом COVID-19, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 44,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1,1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели более 4,7 тыс. человек.