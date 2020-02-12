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Глава МВД Эстонии выступил за прекращение трансляции российских телеканалов в стране

При этом, комментируя ситуацию с закупкой мэрией Таллина эфирного времени у Первого Балтийского канала, Март Хельме отметил, что МВД не может вмешиваться в отношения муниципалитетов со СМИ

ТАЛЛИН, 12 февраля. /ТАСС/. Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме выступает за прекращение трансляции ряда российских телеканалов на территории балтийской республики. Об этом политик заявил в среду, отвечая на вопросы депутатов Рийгикогу (парламента) во время парламентского инфочаса.

"Мы [члены Консервативной народной партии] неоднократно выражали мнение, что те российские информационные каналы, которые действуют в странах Балтии, могли бы быть в Эстонии закрыты, - так, как это сделали некоторые наши южные соседи", - передает его слова местный портал ERR.

Глава МВД республики также прокомментировал ситуацию с закупкой мэрией Таллина эфирного времени у Первого Балтийского канала. По словам Хельме, возглавляемое им ведомство не может вмешиваться в отношения муниципалитетов со СМИ.

"Поскольку органы местного самоуправления у нас автономные, я не вижу возможности у МВД вмешиваться в их бюджетную политику и их отношения со СМИ. Особенно учитывая то, что в Эстонии свобода слова. Но в принципе наша партия поддерживает мнение о том, что деятельность этих каналов на территории Эстонской Республики должна быть ограничена или даже запрещена", - отметил он.

На прошлой неделе Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии заявила, что в сотрудничестве с Полицией безопасности (КаПо) Эстонии провела несколько санкционированных обысков в помещениях компании "Балтийский медиа альянс" (Baltijas mediju alianse) в Риге и ее окрестностях, а также в Таллине. Обыски связаны с возможным нарушением международных санкций, в результате изъяты документы и носители данных. На данный момент два лица находятся в статусе подозреваемых, к ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, еще несколько человек имеют статус лиц, против которых начат уголовный процесс, подчеркнули в СГБ.

"Балтийский медиа альянс" транслирует в Латвии около 25 телеканалов, включая русскоязычные Первый балтийский канал (Pirmais Baltijas Kanls), Первый балтийский музыкальный канал (Pirmais Baltijas muziklais kanls) и "Рен-ТВ балтик" (Ren TV Baltic). Помимо Латвии, компания ведет деятельность в Эстонии.

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