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На канале "Царьград" сменились гендиректор и главный редактор

Елена Шаройкина останется работать внутри группы компаний, но будет заниматься другим проектом

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Дмитрий Скуратов стал гендиректором, а Дарья Токарева - главным редактором телеканала "Царьград" после того, как эти должности покинула Елена Шаройкина. Об этом Шаройкина сообщила в среду ТАСС.

"В январе я ушла с поста генерального директора и главного редактора телеканала "Царьград" <…> На пост генерального директора пришел Дмитрий Юрьевич Скуратов, а на пост главного редактора заступила наша бывшая руководитель отдела новостей Дарья Токарева", - сказала она.

По словам экс-гендиректора канала, она останется работать внутри группы компаний "Царьград", но будет заниматься другим проектом, название которого пока не разглашается. "В мои функции по-прежнему входят взаимоотношения между государственными органами и телеканалом", - добавила Шаройкина.

Телеканал "Царьград" начал вещать в 2015 году. Он позиционирует себя как консервативный информационно-аналитический телеканал, освещающий события в России и мире "с точки зрения русского православного большинства". В сфере профессиональных интересов телеканала - внутренняя и внешняя политика России, геополитика, международные отношения, культура, традиции, религия.

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Россия
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