Врачи призвали верить только официальной информации о пользе и вреде вакцинации

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Врачи призывают жителей России более настороженно относиться к публикуемой информации о пользе или вреде прививок. Все необходимые вопросы о вакцинации следует в первую очередь задавать профильным специалистам, а не искать в интернете или других сомнительных источниках.

Ранее издательство АСТ объявило о приостановке продаж книги блогера Антона Амантонио "Прививать или не прививать? или Ну, подумаешь, укол! Мифы о вакцинации" из-за резонанса в российских социальных сетях. В аннотации к книге на сайте издательства говорится, что читатель найдет информацию о научных исследованиях, о которых якобы умалчивают СМИ и органы здравоохранения, и утверждается, что согласно проведенному автором анализу публикаций, "нет ни одного грамотного исследования, которое подтверждало бы безопасность вакцин". По данным некоторых СМИ, врачебное сообщество резко раскритиковало издательство за выпуск книги, поддерживающей антипрививочников.

"Он [Амантонио] блогер, он не врач. Собрал кучу информации, развил PR на том, что всем интересно - вакцинация "за и против" <...> Есть моменты по поводу "против" вакцинации, с которыми мы можем соглашаться, есть моменты, с которыми нельзя соглашаться. Комментарии "за прививки" или "против прививок" должны писать только врачи, имеющие медицинское образование, которые знают, что такое прививки, как они работают, и понимать, как прививка воздействует на иммунитет человека, а не собирать разную информацию, не имея медицинского образования", - поделился с ТАСС врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

Гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа рассказала ТАСС, что у экспертов мнения по поводу вакцинации и ее надобности могут разниться, однако их позиция подкреплена аргументами, обоснованными медицинским образованием и изучением темы. Она отметила, что некоторые побочные эффекты или обострения от прививки могут быть, однако чаще всего они обусловлены тем или иным состоянием здоровья человека. Именно поэтому вакцинация проводится не "повально", а по определенным группам риска. "Лучше посетить иммунолога и выяснить, можно ли мне делать [прививку]", - рассказала она. "Я эту книгу не читала, но, если там пишут, что от вакцинации надо отказаться <...> когда это пишет не врач, это просто не хорошо, не профессионально", - добавила Лапа.

"Надо всем рассказывать, что нужна вакцинация. Вакцинация - это совершенно четко доказанный метод профилактики инфекционных заболеваний. Здесь даже думать нечего. Есть календарь прививок, надо ему следовать", - сообщила в беседе с ТАСС главный внештатный специалист Минздрава РФ пo терапии и общей практике Оксана Михайловна Драпкина.

Иммунопрофилактика

Ранее занимавшая на тот момент должность главы Минздрава Вероника Скворцова сообщала, что министерство совместно с другими ведомствами и экспертами готовит стратегию по развитию иммунопрофилактики в России до 2035 года. По словам замминистра здравоохранения РФ Сергея Краевого, стратегия, в частности, направлена на информирование и выработку у населения страны приверженности к иммунопрофилактике, разработку новых вакцин и расширение национального календаря прививок. Кроме того, особое внимание будет уделено эффективности и качеству вакцин, а также наличию собственного производства или локализации производства в России.

На сегодняшний день календарь прививок включает вакцинации против вирусного гепатита В, гемофильной, менингококковой и пневмококковой инфекций, гриппа, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита (свинки). Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям предусматривает также вакцинацию против таких болезней как бешенство, брюшной тиф, ветряная оспа, клещевой вирусный энцефалит, сибирская язва, туляремия, холера, чума.