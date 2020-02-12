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75-летие Победы

Посол России вручил медали к 75-летию Победы ветеранам в Таджикистане

Получив медали, ветераны отметили важность сохранения мира и стабильности в стране, регионе и мире

ДУШАНБЕ, 12 февраля. /ТАСС/. Посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов в среду вручил юбилейные медали по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне ветеранам в Душанбе.

"Были четыре фактора, которые обеспечили победу советского народа над фашистской Германией, - мужество и героизм, массовое партизанское движение, сплоченность и единство всех народов Советского Союза и самоотверженный тыл", - сказал посол на церемонии в Российском центре науки и культуры.

Награды получили Клавдия Коршунова, Рауза Валетова, Екатерина Леонидова, Александр Струнаев, Елена Степовская и Анна Гаврикова - все они в годы войны трудились в тылу, помогая фронту. Получив медали, ветераны отметили важность сохранения мира и стабильности в стране, регионе и мире.

Указ о награждении ветеранов подписал президент России Владимир Путин. Ранее юбилейные медали к 75-летию Победы получили ветераны Олег Соболев (Душанбе), Абдукодир Холматов, Абдулло Джураев и Ульмас Мирзоартыков (Согдийская область). По данным Совета ветеранов войны и труда Таджикистана, в настоящее время в стране осталось 198 ветеранов Великой Отечественной войны. Из Таджикистана на фронт ушли около 300 тысяч человек, более 92 тысяч не вернулись.

Теги
ТаджикистанРоссия75-летие Победы
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