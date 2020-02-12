Единороссы выступают против продажи вейпов через интернет и торговые автоматы

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Сопредседатель рабочей группы генсовета "Единой России" по поддержке гражданского общества, депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что единороссы будут бороться с попытками легализовать торговлю вейпами, электронными сигаретами и никотиносодержащими веществами через интернет и вендинговые автоматы.

Как отметили в пресс-службе единороссов в среду, таким образом Боярский прокомментировал предложение Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ смягчить законопроект, который приравнивает к табачным изделиям электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака. Разработанные институтом поправки направлены в правительство РФ и Минздрав. В частности, они легализуют продажу указанной продукции через интернет и вендинговые аппараты.

"Эта инициатива абсолютно нереализуема, "Единая Россия" выступает категорически против нее. Уверен, она столкнется с валом критики и не пройдет в Госдуме ни в каком варианте. Дело в том, что продажа таких устройств, жидкостей для них и прочих аналогов в вендинговых аппаратах не гарантирует того, что они не будут приобретены несовершеннолетними", - сказал Боярский, слова которого приводит пресс-служба.

По его словам, в настоящее время единороссы готовят поправки ко второму чтению законопроекта. "В законодательстве появляется большой пласт регулирования никотиносодержащих, бестабачных и прочих альтернатив табакокурению. Они приравниваются к обычному курению табака с точки зрения разрешенных мест. И мы намерены поставить жесточайший запрет на распространение любых альтернатив курению табака среди несовершеннолетних, в том числе в интернете", - подчеркнул парламентарий.

11 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект, приравнивающий электронные курительные устройства к сигаретам. В частности, документ, внесенный группой сенаторов, распространяет штрафы за курение на электронные сигареты, кальяны и вейпы. Штраф остается прежним: от 500 до 1 тыс. рублей. В то же время, за курение на детской площадке придется заплатить от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. Также предусмотрено наказание за несоблюдение ограничений в сфере торговли электронными сигаретами, аналогичное действующим штрафам за такое же нарушение в отношении табачной продукции: для граждан - в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.