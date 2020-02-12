Свыше 12 тыс. жителей Воронежа вторые сутки остаются без тепла и горячей воды

ВОРОНЕЖ, 12 февраля. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры Воронежа возбудили административное дело после проверки причин отключения тепла и горячей воды 11 февраля у свыше 12 тыс. жителей города. Тепло- и водоснабжение не возобновили в домах до сих пор, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры по Воронежской области.

Прорыв теплосети произошел на территории авиазавода (Воронежское авиастроительное объединение, ВАСО) 11 февраля около 05:00 мск, под отключение попали 29 многоквартирных домов разной этажности, в которых проживают около 12 тыс. человек, и два детских сада - №42 и №180. Сейчас в Воронеже 3 градуса мороза, идет небольшой снег.

"Прокуратура возбудила в отношении ПАО "ВАСО" как юридического лица дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ - за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как уточнили в ведомстве, проверка прошла в связи с аварией на котельной, расположенной на улице Циолковского, 27 в Воронеже и принадлежащей ВАСО, потому что теплоснабжающая организация превысила нормативные сроки устранения аварии и предельное допустимое время перерыва поставки тепла и горячей воды потребителям.

По данным пресс-службы администрации города, на территории ВАСО продолжаются ремонтные работы по устранению аварии на трубопроводе 600 мм. "Система отопления запитана от резервного источника, таким образом, предотвращено ее полное остывание. Горячей воды пока [у жителей домов] нет, система теплоснабжения заполнена, но параметры, безусловно, ненормативные. Детские сады работают в штатном режиме, температура в группах в настоящее время соответствует санитарным нормам", - сообщила журналистам пресс-служба мэрии Воронежа.

Всего в городе проживают более 1,1 млн человек.