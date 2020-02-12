Глава Верховного суда сориентировал судей на защиту социальных прав граждан

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сориентировал суды на защиту социальных прав граждан. Об этом говорится в полном тексте выступления главы ВС РФ на совещании судей, распространенного пресс-службой в среду.

Лебедев напомнил судьям, что в соответствие со ст. 7 Конституции Российская Федерация "является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, охрану жилищных, трудовых, пенсионных прав граждан, охрану их жизни и здоровья".

При этом он подчеркнул, что "судебная практика и правовые позиции Верховного суда РФ по этим категориям дел характеризуются высокой социальной ориентированностью правосудия". Так, по 290 тыс. рассмотренных в 2019 году судами дел о взыскании невыплаченной зарплаты суды удовлетворили требования по 97% дел на общую сумму 13 млрд рублей. Кроме того, суды удовлетворили требования граждан по 45% жалоб о признании увольнения незаконным, 76% требований о возмещении ущерба, причиненного при исполнении трудовых обязанностей, 88% требований о предоставлении гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством, 92% требований, связанных со страхованием жизни и здоровья, и 92% - о компенсации морального вреда, связанного с причинением вреда жизни и здоровью.

"Верховный суд РФ обратил внимание судов на то, что право на компенсацию морального вреда в связи с врачебной ошибкой имеет не только пациент, но и его супруг, а также близкие родственники", - отметил Лебедев. Суды общей юрисдикции, рассмотрев 2 тыс. дел о защите интеллектуальной собственности, в 89% поддержали требования правообладателей, арбитражные суды, рассмотрев 21 тыс. таких споров, поддержали требования правообладателей в 75% случаев.

Инвалиды и пенсионеры

Лебедев подчеркнул, что суды "также учитывают гарантии трудоустройства людей с ограниченными возможностями, для которых работодатель обязан не только создать квотируемые рабочие места, но и обеспечить фактическое заполнение этих рабочих мест". А отказ в заключении трудового договора женщинам в связи с беременностью или наличием детей запрещен. За год рассмотрены 70 тыс. исков граждан к Пенсионному фонду РФ и негосударственным пенсионным фондам, удовлетворены 77% требований.

Отдельно Лебедев напомнил о правовой позиции Верховного суда, согласно которой пенсионеры имеют льготу в виде освобождения от уплаты госпошлины по искам к пенсионным фондам не только при подаче иска, но и на всех стадиях рассмотрения дела (в вышестоящих судах).

Споры с госорганами

В порядке административного судопроизводства в 2019 году суды при рассмотрении споров граждан с госорганами и должностными лицами удовлетворили 55% исков граждан о защите жилищных прав, 81% требований в сфере социального обеспечения и социального страхования, 64% требований в сфере здравоохранения.

Из 146 тыс. дел об оспаривании решений, действий и бездействия государственных и муниципальных органов и должностных лиц удовлетворено 45% требований. Из 2,9 тыс. дел, связанных с защитой избирательных прав граждан, удовлетворены 30% требований.

А чаще всего судьи выносят решения в пользу заявителей по жалобам об оспаривании кадастровой стоимости земельных участков (в 98% случаев).

Военнослужащие

Военные суды при рассмотрении споров о защите социальных прав военнослужащих удовлетворили 74% требований, направленных на обеспечение положенными видами довольствия, и 45% - о защите жилищных прав военнослужащих.

В 47% случав военные суды признавали правоту военнослужащих, оспаривавших действия, бездействие или решения воинских должностных лиц и органов военного управления, затрагивавших их права. За минувший год военные судьи рассмотрели 9,5 тыс. таких споров.

Кредиты и банкротства

Говоря о самой массовой категории исков в судах - о взыскании долгов по кредитам (7 млн из 19,6 млн всех гражданских дел) Лебедев заметил, что одной из причин такого числа споров по выплатам кредитов является неполнота информации, предоставляемой гражданам обо всех условиях кредита и его погашения. Он отметил, что с 1 сентября вступят в силу изменения в законе, устанавливающие перечень сведений, которые должны предоставляться, и предусматривающие частичный возврат страховой премии при досрочном погашении кредита.

Кроме того, он добавил, что с 1 января 2021 года уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг начнет рассматривать требования граждан к кредитной организации в досудебном порядке. Введенное с 1 июня прошлого года досудебное рассмотрение уполномоченным требований граждан в сфере ОСАГО сократило число споров граждан со страховщиками по ОСАГО в судах на 40% (на 108 тыс.), пояснил Лебедев.

Кроме того, в этом году Верховный суд подготовит постановление пленума по вопросам применения к гражданам закона о банкротстве и обзор судебной практики по спорам, связанным с установлением требований к проходящему процедуру банкротства. Лебедев подчеркнул, что процедура банкротства граждан является социально значимой, потому что "позволяет должнику восстановить социально-экономические связи" после аннулирования прежних долгов. "Верховный суд неоднократно обращал внимание судов на недопустимость формального подхода к рассмотрению этой категории дел", - сказал Лебедев.

В частности, высшая судебная инстанция указала, что банк не вправе ссылаться на неразумность действий заемщика, не рассчитавшего свои возможности по выплате кредита, если кредит был выдан на основании достоверной информации, предоставленной заемщиком (признание неразумности действий заемщика приравнивало его действия к недобросовестным и лишало возможности быть получить признание банкротом со списанием всех долгов, которые он не в состоянии выплатить - прим. ТАСС).

Совещание судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ проходило по видео-конференц-связи из Верховного суда РФ с 230 зданиями судов, что позволило судьям по всей стране в режиме реального времени увидеть выступление руководства Верховного суда.