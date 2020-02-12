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Эксперт: в Северной Осетии для археологических раскопок не хватает кадров и денег

По словам декана исторического факультета СОГУ им К.Л. Хегатурова Залины Плиевой, проблему может решить спонсорская помощь
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© Елена Цагараева/ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 февраля. /ТАСС/. Отсутствие кадров и финансовых возможностей не позволяет проводить в Северной Осетии археологические раскопки должным образом, поэтому в регионе остается много неисследованных территорий. Об этом ТАСС рассказала декан исторического факультета Северо-Осетинского госуниверситета им. К.Л. Хетагурова Залина Плиева.

"У нас богатая в археологическом плане республика, здесь остается очень много неисследованных площадей. Однако нам не хватает кадров, материальных ресурсов, чтобы полноценно здесь работать. Мы бы просто штамповали интересные открытия в ходе раскопок, давали бы очень интересный материал", - рассказала Плиева в кулуарах международной конференции "Кавказ в его прошлом и настоящем: история, археология, культура".

По ее словам, проблему поможет решить в том числе спонсорская поддержка в проведении раскопок. Археологи участвуют в различных программах, позволяющих получить финансирование для проведения археологических работ, однако это не всегда находит отклик. "Прямая наша задача - готовить молодых археологов. Но нужна спонсорская поддержка, мы нуждаемся во внимании больших корпораций", - пояснила Плиева.

Одним из исследуемых территорий в республике является аланское городище в Дигорском ущелье. Раскопки там проводит экспедиция Государственного исторического музея. Также археологические работы проводятся в Моздокском районе Северной Осетии, где находятся аланские подкурганные катакомбы, датируемые 1 веком до нашей эры.

О конференции

Международная школа-конференция "Кавказ в его прошлом и настоящем: история, археология, культура" прошла в среду в Северо-Осетинском госуниверситете им. К.Л. Хетагурова (СОГУ). Она посвящена Дню российской академической науки и 100-летию исторического факультета СОГУ.

Участниками мероприятия стали около 80 молодых ученых Северного Кавказа. В рамках конференции они представили доклады об этногенетических и этнокультурных процессах на территории Северного Кавказа в эпоху древности и средневековья, сохранении и изучении археологического, историко-культурного и документального наследия, научном наследии выдающихся исследователей Кавказа и их вкладе в историко-этнографическое кавказоведение.

"Эти доклады в будущем могут вылиться в серьезные исследования в науке. Поэтому с учетом того, что сегодня большие требования в науке, эта площадка важна для молодых ученых", - заключила Залина Плиева.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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