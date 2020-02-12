Власти Севастополя планируют на треть обновить парк городских рейсовых катеров

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Правительство Севастополя планирует закупить новые катера для городских маршрутов, обновив тем самым парк более чем на 30%, сообщили ТАСС в городском департаменте финансов.

В Севастополе в разные районы города зачастую добираются по морю, так как эта дорога занимает меньше времени, чем по суше. В июне 2019 года городские власти объявили, что впервые за несколько десятилетий планируется обновить парк городских катеров, связывающих разные районы по берегу Севастопольской бухты, а также курсирующих до отдаленных пляжей летом.

"Планируется поставка пяти пассажирских катеров с целью осуществления морских пассажирских перевозок на четырех пассажирских линиях: Город - Северная, Артиллерийская бухта - Радиогорка, Город - Инкерман, Город - Голландия", - говорится в ответе на официальный запрос ТАСС.

Отмечается, что сейчас перевозки выполняются на катерах 1979-1982 годов постройки с высоким процентом износа, обусловленным длительным использованием. "Доля обновления пассажирских катеров после поставки [новых судов] составит 35%", - уточняется в документе.

В материалах на сайте госзакупок сообщается, что в рамках программы некоммерческого лизинга наземного и морского пассажирского транспорта пять катеров необходимо поставить в Севастополь до 1 мая 2022 года. Общая стоимость контракта - 1,245 млрд рублей. Заказчиком работ выступило ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания". Исполнителями выбраны АО "ЦКБ "Нептун" (Санкт-Петербург), ЗАО "Нефтефлот" (Самара) и АО "Судостроительный завод "Вымпел" (Ярославская область).