Хакеры стали чаще использовать в вирусах названия Tinder и Badoo

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Злоумышленники стали чаще использовать названия сервисов для знакомств такие как Tinder и Badoo в вирусных программах, через которые в том числе можно похитить деньги. Об этом говорится в исследовании "Лаборатории Касперского".

"По данным опроса "Лаборатории Касперского", приложениями для онлайн-знакомств в России пользуется почти каждый пятый, а злоумышленники не упускают возможности монетизировать интерес к ним. Так, эксперты компании обнаружили, что в 2019 году авторы зловредов часто использовали названия популярных дейтинговых сервисов. Всего было найдено 1963 подобных вредоносных файлов для мобильных устройств. В 1262 из них использовалось название Tinder, а в 263 - название Badoo", - говорится в исследовании.

В компании приводят в пример одно из приложений, которое по внешнему виду выглядит как популярный сервис Tinder, но на самом деле является банковским трояном. Вирусная программа постоянно требует у пользователя предоставления расширенных прав Google Accessibility Service - сервиса, созданного с целью облегчить использование приложений людям с ограниченными возможностями. После получения этих прав программа самостоятельно выдает себе все необходимые для кражи денег пользователя разрешения.

Другое приложение после установки фиксируется в системе под названием Settings, при запуске показывает поддельное сообщение об ошибке и скрывается из списка приложений, чтобы через некоторое время вернуться для показа навязчивой рекламы. "Кроме того, мошенники разрабатывают фишинговые схемы, позволяющие зарабатывать на желании найти партнера для свидания. В рамках одной из распространенных тактик пользователь знакомится с девушкой, и, когда дело доходит до назначения встречи, та предлагает сходить в кино, сама выбирает кинотеатр и сеанс и присылает ссылку, по которой нужно забронировать билеты. Если пользователь оплачивает билеты, его деньги попадают к мошенникам, а человек, с которым он переписывался, перестает выходить на связь", - добавляют в компании.

Кроме этого, помимо фишинговых схем регулярно появляются новые поддельные копии сервисов для знакомств, через которые мошенники собирают личные данные пользователей.

Руководитель отдела исследования сложных угроз "Лаборатории Касперского" Владимир Кусков напоминает пользователям о необходимости быть внимательными и рекомендует скачивать только легитимные версии подобных сервисов из магазинов приложений. Также "Лаборатория Касперского" советует не оставлять большое количество личной информации в своих профилях и не доверять слишком активным незнакомцам, которые предлагают переходить по подозрительным ссылкам в сообщениях.