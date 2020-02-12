Захарова на китайском пожелала КНР одержать полную победу над коронавирусом

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на китайском языке пожелала Китаю одержать полную победу над эпидемией и подтвердила поддержку со стороны Москвы по данному вопросу.

По ее словам, сегодня в министерство поступает много писем, звонков от российских граждан с просьбой передать слова поддержки Китаю в эти непростые для республики дни. "Я хотела бы сделать это, непосредственно обращаясь к нашим китайским друзьям на китайском языке, с вашего позволения", - сказала Захарова в среду на брифинге. После этого перешла на китайский, которым она владеет.

"Россия выражает полную поддержку народу Китая и искренне желает ему одержать полную победу над эпидемией, - подчеркнула дипломат. - Мы искренне желаем, чтобы Китай, китайский народ, выступил в едином порыве и как древние башни Великой стены сплотился в борьбе с эпидемией. В это непростое время вся Россия душой с Китаем".