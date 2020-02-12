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Ветераны в КЧР получат единовременные выплаты по 125 тыс. рублей к 75-летию Победы

Выплаты получат 115 человек

ЧЕРКЕССК, 12 февраля. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны в Карачаево-Черкесии (КЧР) получат единовременные выплаты по 125 тыс. рублей в преддверии 75-летия Победы. Средства будут направлены из федерального и республиканского бюджетов, сообщил в среду глава региона Рашид Темрезов.

"В год 75-летия Великой Победы все ветераны Великой Отечественной войны, а у нас в КЧР их 115 человек, получат по решению президента РФ единовременно 75 тыс. рублей из федерального бюджета, и плюс мы из республиканского бюджета выделим по 50 тыс.", - написал он на своей странице в соцсети Instagram во время общения с жителями республики.

Как сообщалось, ранее в правительстве региона приняли решение о назначении республиканских выплат ветеранам. Один из жителей республики поинтересовался, почему выплаты ниже, чем в среднем по стране. Темрезов ответил, что эти средства не являются взаимоисключающими, ветераны получат деньги и из федерального, и из республиканского бюджетов.

В Карачаево-Черкесии проживают 87 фронтовиков и инвалидов войны, 1677 тружеников тыла, 163 вдовы погибших ветеранов Великой Отечественной войны.

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РоссияСКФОКабардино-Балкария
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