В МИД России сформировали оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Оперативный штаб, координирующий работу по предупреждению распространения коронавируса, был создан в МИД РФ. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

Как напомнила дипломат, ранее в России по поручению председателя правительства Михаила Мишустина был создан оперативный штаб по предупреждению распространения и завоза новой коронавирусной инфекции, его возглавляет заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

"Министерство иностранных дел России вместе с другими компетентными федеральными органами исполнительной власти участвует в работе этого штаба, - указала дипломат. - В МИД РФ также сформирован оперативный штаб, координирующий работу на данном направлении".

В этой связи Захарова обратила внимание на оперативную информацию, которую россиянам предоставляют российские посольства, генеральные консульства, постпредства по этому вопросу. "Хотела бы напомнить, что у нас действуют горячие телефонные линии, работают в онлайн-формате аккаунты министерства иностранных дел, посольств, консульской службы в социальных сетях, - отметила Захарова. - Посольства и генеральные консульства России в Китае внимательно отслеживают ситуацию, поддерживают связь с российскими гражданами, которые находятся в районах распространения заболевания".

Кроме того, официальный представитель МИД напомнила о приложении "Зарубежный помощник". "Эта программа позволяет оперативно, практически в режиме онлайн, получать информацию, находясь за рубежом, по той или иной стране", - пояснила Захарова.