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75-летие Победы

Посол Франции обсудил в ТАСС совместные проекты к 75-летию Победы

Пьер Леви прибыл в Россию в середине января. 5 февраля он вместе с послами других стран вручил верительные грамоты президенту России Владимиру Путину на торжественной церемонии в Кремле

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Посол Франции в Москве Пьер Леви провел в среду встречу с первым заместителем генерального директора ТАСС Михаилом Гусманом.

"Это мой первый визит в агентство ТАСС. И первый визит в медиа с тех пор, как я приехал в Москву 15 января. Это, действительно, очень интересно пообщаться с вами на множество различных тем, в том числе обсудить отношения между Францией и Россией в многоплановом и динамично развивающемся контексте, - обратил внимание дипломат. - У меня нет никакого сомнения в том, что это начало прочных отношений между нами".

На встрече, в частности, были затронуты вопросы, связанные с реализацией совместных проектов к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Пьер Леви прибыл в Россию в середине января. 5 февраля он вместе с послами ряда других стран, в том числе США, Великобритании и Китая, вручил верительные грамоты президенту России Владимиру Путину на торжественной церемонии в Кремле.

Теги
РоссияФранция75-летие Победы
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