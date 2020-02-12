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Захарова заявила, что власти Польши продолжают позорную войну с советскими памятниками

По мнению официального представителя МИД РФ, своими действиями польские власти увеличивают "и без того колоссальный ущерб", нанесенный отношениям Москвы и Варшавы

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Демонтаж мемориала красноармейцам в городе Лешно - это очередное проявление позорной войны с советскими памятниками, которую ведут власти Польши. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вновь игнорируя международные обязательства, вытекающие из российско-польских договоров и соглашений, в Польше продолжают абсолютно позорную войну с советскими памятниками, старательно увеличивая и без того колоссальный ущерб, нанесенный российско-польским отношениям", - сказала она, комментируя демонтаж памятника.

"Ради конъюнктурных соображений, потребностей и в стремлении переписать в устраивающей их манере события Второй мировой войны, чтобы вымарать страницы, связанные с Красной армией, спасением Польши от фашистских захватчиков, польские власти выходят за границы поведения цивилизованных государств, просто издеваются над памятью 600 тыс. советских воинов, которые погибли при освобождении страны", - добавила Захарова.

На прошлой неделе польские власти демонтировали памятник благодарности Красной армии, установленный в городе Лешно в Великопольском воеводстве в центральной части страны.

Как информировали местные власти, элементы памятника пока отправятся на городской склад, а некоторые из них в будущем, возможно, станут экспонатами музея холодной войны, создаваемого в Подборске. На месте мемориала планируется установить камень в честь 100-летия возвращения Лешно в состав Польши.

Памятник красноармейцам в Лешно был установлен почти сразу после завершения Второй мировой войны в 1946 году. На монументе находились две плиты с надписью на польском и русском языках: "Вечная слава Героям, погибшим в борьбе за свободу и независимость Советского Союза и Польши!". Ранее у мемориала находилось захоронение солдат Красной армии, погибших в боях за город. В 1949 году их тела были эксгумированы и перезахоронены на кладбище в городе Равич.

Теги
РоссияПольшаЗахарова, Мария Владимировна
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