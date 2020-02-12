Вологжане предоставили документы о более 7 тыс. фронтовиках для архива "Дорога памяти"

ВОЛОГДА, 12 февраля. /ТАСС/. Жители Вологодской области предоставили фотографии и документы о 7469 участниках Великой Отечественной войны для архива "Дорога памяти". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

"В годы Великой Отечественной войны из Вологодчины ушли на фронт 334 252 человека, около 200 тыс. погибли. На сегодня в архив "Дорога памяти" внесена информация о 7469 вологжанах - участниках войны. Эти данные представили только те, кто лично посетил военкоматы и пункты сбора информации, очень многие самостоятельно загружают материалы на сайт "Дорога памяти", - отметил собеседник агентства.

Принял участие в проекте и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. В среду он пришел в областной военкомат, чтобы внести в архив данные о своих дедах. "Вписал в историю имена своих героических дедов. Проект "Дорога памяти" объединяет людей. Война не обошла стороной мою семью. Мои деды - Николай Николаевич Кувшинников и Иван Иванович Цикин - тоже прошли ее от начала и до конца, вместе со всей страной они защищали Родину от врагов. В мае их фотографии появятся в интерактивной галерее Главного храма Вооруженных сил России парка "Патриот", - написал губернатор на своей странице "ВКонтакте", призвав вологжан принять участие в проекте.

По словам военного комиссара области Алексея Зотова, сбором данных на сегодня занимаются военные комиссариаты и 57 организаций и учреждений: МФЦ во всех муниципалитетах, некоторые школы и вузы. "Мы хотим расширить сбор информации и планируем задействовать еще больше учебных заведений, чтобы максимальное количество граждан могли принести данные и фотографии о своих родственниках", - привела пресс-служба слова Зотова.

"Дорога памяти" - это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Свое продолжение она найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев войны на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ "Патриот", где строится Главный храм Вооруженных сил России. К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти - мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны, сражавшихся за Родину.