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Захарова: Россия рассчитывает, что Киев прекратит произвол в отношении СМИ

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в законопроекте о медиа "трудно не усмотреть исключительно антироссийскую направленность"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что Украина изменит политику в отношении СМИ и начнет выполнять свои международные обязательства в сфере обеспечения свободы слова. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что киевский режим продолжает "целенаправленную политику усиления государственного контроля над СМИ и давления на неугодные информационные источники".

"Мы рассчитываем, что киевские власти прислушаются к мнению международного сообщества, еще раз перечитают те обязательства, под которыми стоит их подпись, прекратят произвол в отношении СМИ, вообще вернутся в лоно того самого цивилизованного мира, на пути к которому они себя видят. Мы в очередной раз призываем Киев к соблюдению взятых на себя международных обязательств в сфере свободы слова и СМИ", - сказала Захарова.

По ее словам, в законопроекте о медиа "трудно не усмотреть исключительно антироссийскую направленность". "Мы фиксируем очередную попытку украинских властей полностью вытеснить русскоязычный информационный контент и лишить население возможности получать непредвзятую и объективную информацию о происходящих в стране и мире событиях. <...> Налицо попытка лишить собственное население иметь альтернативную, дополнительную точку зрения", - добавила Захарова.

Такое поведение киевских властей является объектом критики профессионального сообщества, подчеркнула дипломат. Она напомнила, что свою обеспокоенность силовыми действиями в отношении журналистов и последними украинскими законодательными инициативами выразили представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, профильные украинские и международные неправительственные организации. "Проблема только в том, что эта реакция была точечной, легкой, а должно быть, как они умеют", - считает официальный представитель МИД РФ.

В конце декабря Министерство культуры Украины подготовило законопроект о медиа, который, кроме прочего, ужесточает контроль за работой СМИ в стране, а также подробно описывает ограничения относительно подготовки журналистских материалов о России.

Теги
УкраинаРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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