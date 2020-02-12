Проекты развития мелиорации до 2030 года разработали на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края представили в федеральное правительство проекты развития мелиорации до 2030 года совокупной стоимостью 18 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам в среду министр сельского хозяйства региона Владимир Ситников.

"Правительством Российской Федерации предусмотрены беспрецедентные средства на программу развития мелиорации в стране, это 1,4 трлн рублей до 2030 года. Край уже заявился на участие в этой программе, [представив проекты стоимостью] 18 млрд на реконструкцию и капитальный ремонт инфраструктурных объектов систем орошения", - сказал он.

По словам министра, развитие мелиорации является приоритетным в отрасли сельского хозяйства Ставрополья, где часть территорий ежегодно испытывает дефицит влаги. В 2019 году в крае были введены системы орошения на 15 тыс. га земли. Как сообщили журналистам в среду в пресс-службе министерства, в 2020 году в крае на 30% увеличено финансирование работ по развитию мелиорации относительно прошлогодних показателей и составило более 1 млрд рублей.

В 2020 году в крае планируется ввести в эксплуатацию новую систему орошения как минимум на 15,5 тыс. га земли, из которых 8 тыс. га должны быть экспортно ориентированными. Ранее в краевом Минсельхозе сообщали, что площадь орошаемых земель в регионе в конце 2018 года составила более 241 тыс. га.

Развитие мелиоративных систем в стране для увеличения производства и экспорта сельскохозяйственной продукции - одна из задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85% - до $250 млрд.