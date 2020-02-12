Захарова призвала одуматься западные СМИ, распространяющие дезинформацию о коронавирусе

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду на брифинге призвала западные СМИ, которые распространяют информационные вбросы и дезинформацию вокруг эпидемии в КНР, одуматься и проявить сочувствие к китайскому народу.

"Читая сегодня зарубежную прессу, проводя мониторинг сообщений западных информационных агентств и телеканалов, я прихожу в ужас от того, что публикуется на территории государств, которые не только считают себя цивилизованными, но и исповедуют высокие идеалы демократии, отстаивают права человека на международных площадках, - сказала дипломат. - Такого прямого издевательства над Китаем и китайским народом, которое позволяют себе авторы многочисленных публикаций, используя дезинформацию, вбросы, просто не проявляя сочувствия к стране и людям, которые сегодня столкнулись с распространением нового вируса, я, честно говоря, не помню".

Захарова признала, что теперь в нашем мире "наверное, бесполезно взывать к совести, морали и нравственности". "Все-таки нужно одуматься и заново прочитать все то, под чем подписывались, все то, что декларировали как в стенах ООН, так и в ее непосредственных структурах, - подчеркнула официальный представитель российского МИД. - Об этих принципах нужно вспоминать не только на политических заседаниях, этими принципами надо жить. Если страна и ее народ борются с таким вызовом, то, наверное, нужно проявлять сочувствие".

Вспышка заболевания, вызываемого вирусом COVID-19, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 44,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1,1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели более 4,7 тыс. человек.