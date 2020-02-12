В Краснодаре показали реконструкцию освобождения города от фашистской оккупации

КРАСНОДАР, 12 февраля. /ТАСС/. Историческую реконструкцию событий периода освобождения Краснодара от оккупации немецкими войсками во время Великой Отечественной войны показали горожанам в среду. Несмотря на непогоду, в сквере имени Жукова в 77-ю годовщину освобождения Краснодара собрались около тысячи участников и зрителей мероприятия, передает корреспондент ТАСС.

Краснодар был захвачен немецкими войсками в августе 1942 года, оккупация длилась 186 дней. В феврале 1943-го советским войскам удалось форсировать реку Кубань и прорваться к окраинам города, под контроль были взяты трамвайное депо и железнодорожная станция. В ночь с 11 на 12 февраля прошла операция по освобождению центральной части города, была освобождена центральная улица Красная, советские солдаты вывесили Красное знамя на здании крайкома партии, расположенного тогда в Краснодаре на пересечении улиц Красной и Гимназической.

"Организаторами исторической реконструкции стало управление по делам молодежи города Краснодара, центр патриотического воспитания молодежи и выставочный зал "Боевой славы". События воссоздали члены клубов-реконструкторов как из нашего города, так и других районов Краснодарского края, около 50 человек задействовали в реконструкции. К сожалению, коррективы внесла погода, определенную технику не смогли доставить к месту событий. В реконструкции использовались охолощенные макеты оружия времен Великой Отечественной войны", - рассказал ТАСС руководитель выставочного зала "Боевой славы" Геннадий Романов.

Утром в Краснодаре к мемориалу "Жертвам фашизма" в Чистяковской Роще венки и цветы возложили ветераны Великой Отечественной войны и почетные граждане города, представители городских властей. По площади торжественным маршем прошли военнослужащие Краснодарского гарнизона и курсанты военных учебных заведений.

В ходе реконструкции исторических событий оборонительные сооружения немецких войск были захвачены солдатами Советской армии, красный флаг водрузили на здании, где 77 лет назад находился крайком партии. Реконструкция длилась около 40 минут, в центре города раздавались автоматные очереди, использовались дымовые шашки, ведущий мероприятия подробно рассказывал хронологию событий того дня. После реконструкции военный оркестр Краснодарского высшего военного училища им. Штеменко и творческие коллективы исполнили песни военных лет.

Чтобы помнили

Зрителями исторической реконструкции были люди всех возрастов, Даниил Книжников (12 лет) пришел на реконструкцию с бабушкой, по его словам, он ежегодно ходит с родственниками на мероприятия, посвященные годовщине освобождения Краснодара. "Сегодня мы еще специально ходили в архив, чтобы больше узнать о защитниках Краснодара, о том, что происходило в городе во времена войны", - сказал он.

Местная жительница Татьяна Карчевная привела на мероприятие свою внучку, семилетняя девочка учится в музыкальной школе. На мероприятии девочка исполняла песни времен Великой Отечественной войны. "Никто не должен забывать эти события, должна быть преемственность поколений, я очень горжусь тем, что моя внучка принимает участие в таких мероприятиях", - сказала Карчевная.

Во многих семьях из поколения в поколение хранят память о войне. "У меня два деда были моряками, они погибли, обороняя Туапсе. Один дед был летчиком во времена войны, пилотировал истребитель, он остался жив, тесть в разведке воевал, приписав себе лишний год возраста, чтобы пойти на фронт со старшими братьями", - рассказал ТАСС реставратор Краснодарского государственного историко- археологического музея-заповедника им. Фелицина Юрий Павленко, принявший участие в реконструкции.

Краснодар вошел в число 15 советских городов, которые в годы войны подверглись наибольшим разрушениям. Здесь были разрушены заводы, мельницы, электростанция, железнодорожный вокзал и речная пристань, две больницы, 807 жилых домов, водопровод, четыре вуза, театры, Дворец пионеров, почти все школы, клубы и кинотеатры. Немецкие войска в Краснодаре впервые применили машины смерти - душегубки. Всего в период оккупации погибли более 13 тыс. человек, в довоенное время численность населения города составляла около 200 тыс. человек.

После освобождения в Краснодаре прошел первый в истории страны судебный процесс над захватчиками и их пособниками. Сейчас в городе проживают 12 воинов-освободителей Краснодара и двое участников обороны Пашковской переправы, они являются почетными гражданами Краснодара. Полностью Кубань была освобождена только осенью 1943 года.