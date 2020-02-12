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В Санкт-Петербурге открылся первый в СЗФО центр российско-словацкого сотрудничества

Посетителей центра станут знакомить с культурой Словакии и заниматься продвижением сотрудничества двух стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Первый в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Российско-словацкий центр образования и сотрудничества открылся в среду на базе Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета им. Кирова (СПбГЛТУ). Об этом сообщается на сайте вуза.

"Сегодня в Санкт-Петербургском государственном лесотехническом университете им. С. М. Кирова состоялась церемония открытия первого в Северо-Западном федеральном округе Российско-словацкого центра образования и сотрудничества. Центр поможет развить сотрудничество между странами не только внутри университета, но и внутри государств", - говорится в сообщении.

В вузе пояснили, что организация будет знакомить россиян с культурой и языком Словакии, а также заниматься продвижением сотрудничества двух стран. В университете отметили, что СПбГЛТУ уже 20 лет сотрудничает со словацким Техническим университетом в городе Зволен. Также в числе партнеров вуза Университет Матея Бела в Банска-Быстрице и Университет сельского хозяйства в Нитре.

Планируется также, что 1 апреля 2020 года откроется словацко-российский центр уже на базе Техуниверситета в Зволене.

Теги
СловакияРоссияСанкт-Петербург
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