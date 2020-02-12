На строительство музея "Самбекские высоты" собрали 573 млн рублей пожертвований

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 февраля. /ТАСС/. Пожертвования на строительство и оснащение музейного комплекса "Самбекские высоты" в Неклиновском районе Ростовской области составили порядка 573 млн рублей, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона со ссылкой на первого заместителя губернатора Игоря Гуськова.

"Открытие музейного комплекса "Самбекские высоты" станет уникальным и знаменательным событием в Год памяти и славы. Возведение комплекса стало поистине народной задачей, ведь строительство ведется в основном за счет сбора пожертвований - собрано свыше 573 млн рублей", - сказал Гуськов.

По его словам, помимо выставочных пространств, в музее также создадут конференц-залы. "В большой и малый конференц-зал планируется закупить высокотехнологичную систему моторизированных мониторов, световое и звуковое оборудование, оснастить их системами звукоизоляции, а также системой синхроперевода для возможности проведения международных форумов. В классах-лабораториях установят компьютерное и демонстрационное оборудование, закупят программное обеспечение", - сказали в пресс-службе.

Музейный комплекс "Самбекские высоты" создается в Неклиновском районе области, где в годы Великой Отечественной войны пролегала линия Миус-фронта. Музей начали строить в июне 2018 года, за ходом работ можно наблюдать в режиме реального времени на сайте фонда поддержки музея. Открыть его планируется к 9 мая 2020 года.