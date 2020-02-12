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Минюст внес "Радио Свобода" в список СМИ-иноагентов

Теперь в реестре 11 организаций
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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Минюст внес ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" в список СМИ-иноагентов. Об этом сообщается на сайте министерства.

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"Радио Свобода" стала 11-й организацией в реестре СМИ-иноагентов.

В 2017 году Минюст признал иноагентами девять иностранных СМИ: "Голос Америки", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС), телеканал "Настоящее время", татаро-башкирскую службу "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), "Сибирь. Реалии", "Idel. Реалии", "Фактограф", "Кавказ. Реалии", "Крым. Реалии". В ноябре 2019 года список СМИ-иноагентов дополнил "Север.Реалии".

Законом предусмотрено, что СМИ-иноагент в течение месяца со дня признания таковым обязано учредить российское юридическое лицо. Издания, уже состоящие в реестре иноагентов, должны были сделать это до 1 февраля 2020 года.

Согласно вступившим в силу с 1 февраля поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, несоблюдение установленного российским законодательством порядка деятельности СМИ-иноагента повлечет за собой штрафы: для граждан 10 тыс. рублей, для должностных лиц 50 тыс. рублей, а для юридических лиц 500 тыс. рублей. В случае повторного совершения таких деяний санкции возрастут: для граждан до 50 тыс. рублей, для должностных лиц до 100 тыс. рублей, для юридических лиц до 1 млн рублей.

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