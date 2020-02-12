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Все школы Череповца закроют на карантин из-за вспышки гриппа и ОРВИ

Карантин продлится по 20 февраля

ВОЛОГДА, 12 февраля. /ТАСС/. Занятия во всех 43 школах Череповца отменены с 14 по 20 февраля в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили ТАСС в администрации города.

"На заседании санитарно-противоэпидемической комиссии сегодня принято решение о закрытии всех 43 школ Череповца на карантин в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. На данный момент уже закрыты 84 класса в школах. Карантин вводится на неделю, по 20 февраля. Затем комиссия оценит ситуацию и примет решение о продлении карантина или возобновлении учебного процесса", - сообщил ТАСС пресс-секретарь мэра Череповца Сергей Климушкин.

Во время карантина школьники будут учиться дистанционно.

По данным местных властей, в Вологодской области наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, больше всего заболевших в Вологде и Череповце.

Теги
РоссияВологодская область
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