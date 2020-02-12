Росфинмониторинг предупредил о звонках мошенников от имени ведомства

почему их все больше и как с ними бороться

Утечки конфиденциальной информации: почему их все больше и как с ними бороться

"Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует о массовых спам-звонках, осуществляемых якобы от лица службы с использованием номера телефона +7-495-627-33-97. Упомянутые спам-звонки осуществляются злоумышленниками, которые используют подменные номера телефонов с целью придания правомерного вида производимым звонкам", - указано в сообщении.

Во время подобных звонков злоумышленники, ссылаясь на так называемый антиотмывочный закон (федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"), вымогают деньги под угрозой блокировки счетов или пытаются завладеть какой-либо конфиденциальной информацией. В Росфинмониторинге подчеркнули, что блокировка денежных средств в рамках закона осуществляется, как правило, банками, ведомство не взаимодействует напрямую с гражданами и компаниями.

По данным компании Group IB, в последнее время у злоумышленников особой популярностью пользуется вишинг - вид телефонного мошенничества, когда во время разговора преступники под видом сотрудников службы безопасности банка, прокуратуры, пенсионного фонда, налоговой службы или медучреждений обманом пытаются получить у собеседников данные их банковских карт или заставить перевести деньги на нужный счет за какую-то несуществующую услугу. В некоторых случаях злоумышленники используют автоответчик, который приветствует абонента, сообщает о проблеме, а уже после этого происходит подключение оператора к диалогу.