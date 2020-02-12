В Железноводске создают "Древо памяти" ко Дню Победы

ПЯТИГОРСК, 12 февраля. /ТАСС/. Двухметровое "Древо памяти" с информацией о героях Великой Отечественной войны создадут ко Дню Победы в Железноводске Ставропольского края. Об этом сообщила в среду пресс-служба городской администрации.

"Школьники курортного городского округа трудятся над созданием памятной инсталляции, посвященной юбилею Великой Победы. Они по собственным эскизам создают большое двухметровое дерево, где на каждом листочке будет размещена информация о героях Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что на древе будут размещены фотографии ветеранов, их годы жизни, описание подвигов. "Сейчас есть 135 фотографий и историй ветеранов, продолжают собирать еще", - сказал собеседник агентства. Презентация проекта состоится в канун юбилея Великой Победы, потом "Древо памяти" будет храниться в школьном музее.

По данным пресс-службы, проект "Древо памяти" станет продолжением масштабной акции "Бессмертный полк".

Железноводск во время войны был городом-госпиталем. Благодаря военврачам Железноводска более 30 тыс. советских солдат вернулись в строй.