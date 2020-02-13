Режиссер и продюсер "Холопа" рассказывают о профессиях в кинематографе. Видеотрансляция

ПроеКТОриЯ

Режиссер "Холопа" Клим Шипенко и продюсер картины Виталий Шляппо рассказывают на Всероссийском открытом уроке о профессиях в кинематографе, а также о том, как снять самый кассовый фильм страны.

В уроке в режиме телемоста также участвуют ребята из Липецка и Ярославля, которые уже в школьном возрасте сами снимают кино и телевизионные сюжеты. Помимо них к прямому эфиру присоединяются победители флешмоба #смотрюпроекторию из Абакана и конкурса историй о Великой Отечественной войне из Перми.

Модератор открытого урока - ведущий Антон Комолов.

Сборы фильма "Холоп" превысили 3 млрд рублей. Он стал первой отечественной картиной, собравшей такую сумму в российском прокате.