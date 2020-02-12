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Позировавший на камеру под воровские лозунги сотрудник тюменского СК уволен

Следователь Аглиуллин лишился работы за "нарушение присяги сотрудника Следственного комитета России"

ТАСС, 12 февраля. Следственный комитет России уволил сотрудника, который фигурирует на распространенной в СМИ видеозаписи с банкета, где, по данным СМИ, принимали участие сотрудники следственных органов и полиции.

Агентство "Новый день", распространившее в среду видео, сообщило, что банкет проводился в честь повышения по службе одного из сотрудников следственного управления. Собравшиеся позировали на камеру, а один из гостей в этот момент выкрикивал воровские лозунги.

"В настоящее время следователь Аглиуллин уволен из органов Следственного комитета Российской Федерации по дискредитирующим основаниям, а именно за нарушение присяги сотрудника Следственного комитета России", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Теги
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