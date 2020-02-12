Позировавший на камеру под воровские лозунги сотрудник тюменского СК уволен

ТАСС, 12 февраля. Следственный комитет России уволил сотрудника, который фигурирует на распространенной в СМИ видеозаписи с банкета, где, по данным СМИ, принимали участие сотрудники следственных органов и полиции.

Агентство "Новый день", распространившее в среду видео, сообщило, что банкет проводился в честь повышения по службе одного из сотрудников следственного управления. Собравшиеся позировали на камеру, а один из гостей в этот момент выкрикивал воровские лозунги.

"В настоящее время следователь Аглиуллин уволен из органов Следственного комитета Российской Федерации по дискредитирующим основаниям, а именно за нарушение присяги сотрудника Следственного комитета России", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.