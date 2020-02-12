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Захарова: информационные ресурсы МИД России подвергаются тысячам кибератак в день

По словам официального представителя дипведомства, заявления об аналогичных атаках из России "требуют фактического подтверждения"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Тысячи кибератак в день осуществляются на информационные ресурсы МИД РФ. Об этом заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова на брифинге в среду, комментируя обвинения России в подобных атаках на другие страны.

"У нас тысячи атак в единицу времени - в день, в минуту - осуществляются на информационные ресурсы Министерства иностранных дел России. Кто-то же это делает? Кто-то же этим занимается?" - задалась вопросом Захарова.

По ее словам, заявления об атаках из России "требуют фактического подтверждения". Она подчеркнула, что подобные политические заявления без подтверждающих доказательств и фактуры являются пропагандой. "Помимо международных организаций, существуют частные компании, которые занимаются расследованием киберпреступлений. Можно их нанять, можно к ним обратиться, можно заказать у них исследование и получить соответствующий результат", - сказала официальный представитель МИД РФ.

Она напомнила, что российское внешнеполитическое ведомство несколько раз за 2019 год приводило статистику кибератак на ресурсы РФ с указанием стран, из которых они исходили. Тем не менее определение географического источника киберугрозы не отражает полной картины происходящего в информационном пространстве. "Человек может находиться на территории какой-либо страны и осуществлять информационную кибератаку и при этом делать это в целях совершенно других структур, стран либо организаций", - пояснила она.

Россию неоднократно обвиняли в проведении кибератак на другие страны. Так, госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что у якобы исходящей от РФ киберугрозы странам НАТО огромный масштаб и необходимо противостоять ей.

Теги
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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