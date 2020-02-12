Прием заявок на конкурс лучших природоохранных практик продлится до 30 апреля

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Прием заявок на второй Всероссийский конкурс "Надежный партнер - экология", который определит наиболее успешные и эффективные для реализации в регионах природоохранные практики, начался в среду и продлится до 30 апреля, сообщил ТАСС в среду руководитель столичного департамента природопользования и окружающей среды Антон Кульбачевский, который стал сопредседателем оргкомитета конкурса.

"В рамках реализации национального проекта "Экология" конкурс позволит выявить наиболее успешные и эффективные природоохранные практики и проекты для их дальнейшего тиражирования в стране. В прошлом году прошли отбор 99 проектов, опыт которых будет использован при планировании и реализации мероприятий национального проекта", - пояснил Кульбачевский.

Согласно регламенту, в конкурсе 24 номинации, которые охватывают все направления экологического развития страны и регионов. Основная его задача - оказание содействия федеральным и региональным органам государственной власти в эффективной реализации мероприятий национального проекта "Экология".

"Я считаю, что Москва - это город передовых практик. И для города в этом конкурсе мы видим две возможности: поиск и внедрение новых проектов устойчивого развития города, а также тиражирование уже реализованных практик города Москвы в области экологии", - уточнил глава департамента.

Конкурс проводится с 2018 года при поддержке комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Министерства природных ресурсов РФ и других структур. Подведение итогов конкурса состоится 8 июня в парке "Зарядье". В 2019 году были допущены к участию российские организации, среди которых как крупные промышленные и энергетические компании, так и предприятия малого и среднего бизнеса.