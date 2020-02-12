Посол России вручил ветеранам ВОВ, проживающим в Ташкенте, медаль в честь 75-летия Победы

ТАШКЕНТ, 12 февраля./ТАСС/. Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев по поручению президента РФ вручил ветеранам ВОВ и труженикам тыла, проживающим в Ташкенте, юбилейные медали в честь 75-летия в Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе посольства.

"Обращаясь к ветеранам, глава российской дипмиссии отметил, что их подвиг - и тех, кто воевал, и тех, кто трудился в тылу, - предопределил мирную, достойную жизнь для многих поколений. Дал нам возможность созидать и смело идти вперед", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что юбилейная медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" учреждена 13 июня 2019 года указом президента Российской Федерации. Она изготавливается из металла серебристого цвета и имеет форму круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне медали - изображение фигуры воина-победителя, стоящего вполоборота, одетого в полевую форму одежды времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, держащего в левой руке пистолет-пулемет Шпагина (ППШ), правой рукой пишущего на стене здания Рейхстага слово "Победа!". Под словом "Победа!" - друг под другом цифры "1945" и "2020".

На оборотной стороне медали, в центре, - надпись: "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945". Надпись снизу обрамлена двумя лавровыми ветвями, между которыми расположено изображение пятиконечной звезды.