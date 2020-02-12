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В станице самого отдаленного района Северной Осетии открыли детсад на 150 мест

Дошкольное учреждение оборудовано игровыми комнатами, музыкальным залом и залом для занятий физкультурой, а также пищеблоком с современным оборудованием и бассейном

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 февраля. /ТАСС/. Детский сад на 150 мест открыли в станице Луковская - самого отдаленного района Северной Осетии - Моздокского. Об этом написал на своей странице в Instagram глава республики Вячеслав Битаров.

"Торжественно открыли новый, современный детский сад на 150 мест в станице Луковской Моздокского района. Это долгожданное событие для жителей станицы, с открытием этого дошкольного учреждения очередность в районе снята. Желаю маленьким воспитанникам и педагогам успехов!" - говорится в сообщении.

Детский сад строился в рамках госпрограммы "Развитие образования". Детсады не строились в Моздокском районе последние 15 лет. В нем наряду с игровыми, музыкальным залом и залом для занятий физкультурой созданы пищеблок с современным оборудованием и лифтом, а также бассейн.

Сейчас в республике не обеспечены местами около 350 детей в возрасте от трех до семи лет, которые либо недавно встали в очередь, либо желают поступить в определенное дошкольное учреждение. По данным Федеральной государственной информационной системы доступности дошкольного образования, в Северной Осетии обеспеченность местами детей в возрасте до восьми лет на 1 декабря 2018 года составляла 89%, а на 1 октября 2019 года - 96%.

Теги
РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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