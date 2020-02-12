Патриарх Кирилл примет участие во встрече глав православных церквей в конце февраля

РИМ, 12 февраля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл будет представлять Русскую православную церковь (РПЦ) на встрече в Иордании глав поместных православных церквей, которая состоится в 20-х числах февраля. Как сообщил в среду российским журналистам председатель синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), предстоятель РПЦ будет участвовать в собрании даже в случае присутствия Патриарха Константинопольского Варфоломея.

"Спор в православном мире не может быть разрешен при помощи Папы Римского. Этот спор должен найти свое решение в семье православных церквей, и, может быть, этому поможет та встреча, которая сейчас организуется Иерусалимским патриархом, которая состоится в Аммане (столица Иордании - прим. ТАСС) в 20-х числах этого месяца", - сказал Иларион.

"Думаю, что наша церковь будет представлена на уровне предстоятеля", - указал митрополит.