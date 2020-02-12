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ВОЗ продлила на три месяца международный режим ЧС для вспышки лихорадки Эбола в ДР Конго

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© AP Photo/Jerome Delay

ЖЕНЕВА, 12 февраля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила на очередные три месяца действующий с июля прошлого года международный режим чрезвычайной ситуации для вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по итогам заседания комитета по ЧС.

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"Согласно рекомендации комитета, вспышка Эболы в ДРК должна оставаться чрезвычайной ситуацией, вызывающей международную обеспокоенность. Я согласился с этим советом", - сказал глава ВОЗ. Он подчеркнул, что на востоке ДРК снизилось число случаев заболевания лихорадкой Эбола, однако "сохраняется потенциал для гораздо более широкой эпидемии".

Согласно правилам ВОЗ, комитет по ЧС проводит свои заседания раз в три месяца.

Теги
Конго (ДРК)Тедрос Аданом Гебрейесус
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