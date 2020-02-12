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Первые в Ставрополе курсы жестового языка открыли в СКФУ

На курсах уже учатся 54 человека

СТАВРОПОЛЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Студентка Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) организовала на базе вуза "Школу языка жестов", сообщила в среду пресс-служба университета. Это первые такие курсы в Ставрополе.

"Начата реализация грантового проекта "Школа языка жестов" студентки СКФУ Екатерины Билоус. Сейчас на курсах учатся 54 человека. Занятия проходят по четырем направлениям: "С медицинским уклоном", "С педагогическим уклоном", "Для волонтеров", "С социальным уклоном", - говорится в сообщении.

Проект создания школы стал обладателем гранта Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" в 2019 году. "Я очень хотела выучить жестовый язык, но, к сожалению, в Ставрополе нет специализированных курсов. Пыталась учиться по видеоурокам, такой способ оказался неэффективным. Тогда решила создать школу, подала заявку на грант и выиграла", - цитирует пресс-служба автора проекта.

Слушателями первого набора школы стали студенты и педагоги СКФУ, школьники, общественники. Преподают язык жестов профессиональные сурдопереводчики, занятия будут проходить два раза в неделю. После окончания курса, который длится два с половиной месяца, все участники получат сертификаты о прохождении обучения.

В крупнейшем вузе Северного Кавказа создано адаптивное пространство для приема студентов с ограниченными возможностями здоровья. В конце 2017 года на базе университета появился ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 2019 году студенты пяти регионов Северного Кавказа прошли в университете обучение инклюзивному волонтерству.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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