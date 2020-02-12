Число выявленных случаев вызванного COVID-19 заболевания сокращалось в Китае всю неделю

ЖЕНЕВА, 12 февраля. /ТАСС/. Число впервые подтвержденных случаев заболевания, вызванного вирусом COVID-19, зарегистрированных в Китае, за неделю стабилизировалось. Об этом сообщил журналистам в среду глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Число впервые подтвержденных случаев заболевания, вызванного вирусом COVID-19, зарегистрированных в Китае, неуклонно сокращалось в течение последней недели, но это следует интерпретировать с особой осторожностью. Эта вспышка все еще может идти в любом направлении", - сказал он.

ВОЗ отправила маски, перчатки и халаты в 18 стран мира, планируются поставки и в другие страны.