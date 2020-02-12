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Более 3,5 тыс. правовых актов СССР признаны утратившими силу или недействующими

В кабмине уточнили, что это позволит упорядочить и систематизировать законодательство, обеспечить единообразную правоприменительную практику

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о признании более 3,5 тыс. правовых актов СССР утратившими силу или недействующими на территории России. Документ опубликован в среду на сайте правительства.

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"Подписанным постановлением признаются утратившими силу принятые в период с 1923 года по 1991 год 3 тыс. 621 акт СССР и их отдельные положения, содержащие устаревшее регулирование или имеющие статус "действующие", но не применяющиеся на практике. Принятое решение позволит упорядочить и систематизировать законодательство, обеспечить единообразную правоприменительную практику", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Уточняется, что перечень подготовлен с учетом замечаний и предложений экспертного сообщества, федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, Генпрокуратуры, Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, ведущих вузов и организаций.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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