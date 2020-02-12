Васильев пригрозил увольнением чиновникам Дагестана за неуплату транспортного налога

МАХАЧКАЛА, 12 февраля. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев пригрозил чиновникам республики увольнением за неуплату транспортного налога. Об этом он сказал в среду на общем собрании Ассоциации "Совет муниципальных образований Республики Дагестан" в Махачкале.

"Вот сейчас задача поставлена для всех, это будет экзамен, транспортный налог. Смотрите, постарайтесь и свое место в этом найти. Транспорт - источник повышенной опасности, каждый зарегистрирован. Чего его искать, он везде известен. Все вы и все ваши подчиненные должны платить транспортный налог вовремя. Не будут платить, будем увольнять. Включая и правительство, администрацию [главы и правительства Дагестана]. Это позор, с этим мириться не будем", - сказал Васильев.

Руководитель республики сообщил, что в 2018 году в Дагестане налогов собрали на 20% больше, а в 2019 году - на 11%.

"Сейчас будем поджимать, в том числе по транспортному налогу. Транспортный налог у нас практически никто не собирал. [Сбор составлял] около 30%, при том, что в среднем по России - 70%. И когда мы в прошлом году вам отдали 771 млн рублей транспортного налога, который собрали по республике, и начали использовать их на муниципальные дороги, вы же их увидели, и ваши жители увидели. И, конечно же, вам сказали спасибо", - отметил Васильев.

Он сообщил, что в бюджете республики на этот год заложено 1,2 млрд рублей транспортного налога. "И мы соберем этот транспортный налог. Но я еще раз подчеркиваю, с вами или без вас, мы его соберем. Найдите свое место в этих процессах", - сказал глава Дагестана.

Владимир Васильев 19 января этого года на встрече с журналистами федеральных, республиканских и муниципальных СМИ в Махачкале сообщил, что власти Дагестана в 2020 году направят на строительство и ремонт муниципальных дорог 1,2 млрд рублей из средств транспортного налога, который республика собрала в 2019 году. По его словам, в случае стопроцентного сбора транспортного налога в республике власти намерены направить на дороги в муниципалитетах 2 млрд рублей.