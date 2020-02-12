{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Васильев пригрозил увольнением чиновникам Дагестана за неуплату транспортного налога

В этом году в регионе планируется собрать 1,2 млрд рублей транспортного налога

МАХАЧКАЛА, 12 февраля. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев пригрозил чиновникам республики увольнением за неуплату транспортного налога. Об этом он сказал в среду на общем собрании Ассоциации "Совет муниципальных образований Республики Дагестан" в Махачкале.

"Вот сейчас задача поставлена для всех, это будет экзамен, транспортный налог. Смотрите, постарайтесь и свое место в этом найти. Транспорт - источник повышенной опасности, каждый зарегистрирован. Чего его искать, он везде известен. Все вы и все ваши подчиненные должны платить транспортный налог вовремя. Не будут платить, будем увольнять. Включая и правительство, администрацию [главы и правительства Дагестана]. Это позор, с этим мириться не будем", - сказал Васильев.

Руководитель республики сообщил, что в 2018 году в Дагестане налогов собрали на 20% больше, а в 2019 году - на 11%.

"Сейчас будем поджимать, в том числе по транспортному налогу. Транспортный налог у нас практически никто не собирал. [Сбор составлял] около 30%, при том, что в среднем по России - 70%. И когда мы в прошлом году вам отдали 771 млн рублей транспортного налога, который собрали по республике, и начали использовать их на муниципальные дороги, вы же их увидели, и ваши жители увидели. И, конечно же, вам сказали спасибо", - отметил Васильев.

Он сообщил, что в бюджете республики на этот год заложено 1,2 млрд рублей транспортного налога. "И мы соберем этот транспортный налог. Но я еще раз подчеркиваю, с вами или без вас, мы его соберем. Найдите свое место в этих процессах", - сказал глава Дагестана.

Владимир Васильев 19 января этого года на встрече с журналистами федеральных, республиканских и муниципальных СМИ в Махачкале сообщил, что власти Дагестана в 2020 году направят на строительство и ремонт муниципальных дорог 1,2 млрд рублей из средств транспортного налога, который республика собрала в 2019 году. По его словам, в случае стопроцентного сбора транспортного налога в республике власти намерены направить на дороги в муниципалитетах 2 млрд рублей.

Теги
Васильев, Владимир АбдуалиевичРоссияСеверный КавказСКФОДагестан
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
В Великобритании подтвердили девятый случай заражения коронавирусом
По данным британских СМИ, речь идет о первом случае заболевания в Лондоне
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС