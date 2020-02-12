Опрос: треть американцев не могут назвать будущего кандидата демократов на пост президента

НЬЮ-ЙОРК, 12 февраля. /ТАСС/. Почти треть американских избирателей - 32% - не уверена в том, кто именно из претендентов-демократов станет соперником Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду итоги опроса, организованного журналом The Economist и исследовательской службой YouGov.

Краткий гид по возможным соперникам Трампа в 2020 году

23% опрошенных в качестве "наиболее вероятного" кандидата от Демократической партии назвали сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. 15% считают, что таким кандидатом может быть экс-вице-президент США Джозеф Байден, 10% респондентов назвали экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга и столько же - экс-мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Пита Буттеджаджа. Лишь 3% считают возможным кандидатом сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, 2% назвали в качестве вероятного кандидата сенатора от штата Миннесота Эми Клобушар, по 1% опрошенных назвали в качестве возможных кандидатов сенатора от штата Колорадо Майкла Беннета, члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард, экс-губернатора штата Массачусетс Девала Патрика, миллиардера из Калифорнии Тома Стейера и бизнесмена Эндрю Янга.

После состоявшихся во вторник первичных выборов в штате Нью-Гэмпшир Девал Патрик, Эндрю Янг и Майкл Беннет вышли из предвыборной гонки.

Опрос проводился 9-11 февраля, в нем участвовали 1500 человек, степень погрешности результатов оценивается в плюс-минус 2,8%.

Имя соперника Дональда Трампа на предстоящих 3 ноября президентских выборах будет названо на национальном съезде Демократической партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин).