СМИ: обвиняемую в незаконном проникновении в поместье Трампа признали невиновной

НЬЮ-ЙОРК, 12 февраля. /ТАСС/. Суд присяжных в американском городе Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) в среду признал гражданку Китая невиновной в незаконном проникновении на территорию поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. Об этом сообщила местная газета The Palm Beach Post.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 18 декабря 2019 года. 56-летнюю Цзин Лу первоначально заметили охранники, которые обеспечивают безопасность поместья Трампа. Они сказали китаянке, что она должна покинуть территорию Мар-а-Лаго. Она подчинилась, однако позже вернулась и сделала несколько фотографий. Охрана вновь заметила гражданку Китая и вызвала полицию.

После задержания выяснилось, что срок действия ее американской визы истек. Трампа в то время не было в поместье.

Цзин Лу были предъявлены обвинения в незаконном проникновении на территорию Мар-а-Лаго, а также в сопротивлении при аресте. Присяжные признали ее невиновной по первому пункту обвинения. Они согласились с доводами адвоката китаянки, который подчеркивал, что Цзин Лу почти не говорит по-английски и не поняла, что оказалась на закрытой территории. Вместе с тем присяжные признали китаянку виновной в сопротивлении аресту. Китаянка заявила во время разбирательства, что очень испугалась, когда полицейские попытались надеть на нее наручники.

Как ожидается, приговор Цзин Лу будет вынесен в пятницу. За сопротивление при аресте ее могут приговорить к тюремному заключению продолжительностью до одного года. Она находится под стражей уже около двух месяцев.

В ноябре 2019 года федеральный суд Южного округа штата Флорида приговорил к восьми месяцам тюремного заключения другую гражданку Китая за незаконное проникновение на территорию Мар-а-Лаго, а также предоставление заведомо ложной информации сотрудникам Секретной службы США. Инцидент имел место в конце марта 2019 года. Китаянка Чжан Юйцзин смогла попасть на территорию Мар-а-Лаго, убедив охрану в том, что является родственницей одного из членов одноименного закрытого клуба. На момент вынесения приговора Чжан Юйцзин уже находилась под стражей в течение примерно восьми месяцев. Представители американских властей заявили, что ее решено депортировать в Китай.