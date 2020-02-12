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Китайская вирусная пневмония

В Великобритании подтвердили девятый случай заражения коронавирусом

По данным британских СМИ, речь идет о первом случае заболевания в Лондоне

ЛОНДОН, 12 февраля. /ТАСС/. Минздрав Великобритании в среду вечером подтвердил, что на территории страны зарегистрирован девятый случай заражения новым коронавирусом. Как заявил главный санитарный врач Англии Крис Уитти, пациент заразился на территории Китая.

"У еще одного пациента в Англии анализ подтвердил заражение новым коронавирусом (COVID-19), после чего общее число подтвержденных в Соединенном Королевстве случаев [заболевания] достигло девяти. Заражение вирусом произошло в Китае. Пациент сейчас переведен в специализированный центр Национальной системы здравоохранения в Лондоне".

По данным британских СМИ, речь идет о первом случае заболевания, отмеченном в столице королевства. При этом ранее люди, заразившиеся новым коронавирусом в других городах страны, уже переводились в лондонские больницы. Как сообщает сайт газеты Daily Mail, новый пациент - женщина, вероятно, гражданка КНР, несколько дней назад прилетевшая в Лондон.

В настоящий момент в Великобритании на наличие заболевания проверены больше 1750 человек. В стране действуют карантинные центры для британцев, вернувшихся из Уханя. По решению правительства полиция и медицинские работники наделены дополнительными полномочиями для того, чтобы обеспечивать соблюдение карантинного режима, не давая людям, которые могут быть больны, покидать центры раньше положенного срока.

Вспышка заболевания, вызываемого вирусом COVID-19, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая уже подтвердили более 44,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1,1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели более 4,7 тыс. человек.

Теги
ВеликобританияКитайская вирусная пневмония
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