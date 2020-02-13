Всероссийский открытый урок о кинематографе пройдет в четверг

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Режиссер фильма "Холоп" Клим Шипенко и продюсер картины Виталий Шляппо в четверг проведут Всероссийский открытый урок о кинематографе. Трансляцию урока, который называется "За кадром", смогут увидеть все желающие, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта "Проектория".

"Всероссийский открытый урок, который состоится 13 февраля в 13:00, неслучайно получил название "За кадром". Мы хотим показать школьникам весь сложный процесс киносъемок, как в нем сочетаются творчество и техника, как много самых разных профессионалов работает в киноиндустрии. Гостями эфира станут режиссер побившего рекорд по сборам фильма "Холоп" Клим Шипенко и продюсер комедии Виталий Шляппо", - сказал собеседник агентства.

Представитель пресс-службы отметил, что ведущим открытого урока станет известный теле- и радиоведущий Антон Комолов. В режиме телемоста к прямому эфиру подключатся школьники из Липецка и Ярославля, которые сами снимают кино и телевизионные сюжеты. К ним присоединятся победители флешмоба #смотрюпроекторию из Абакана и конкурса историй о Великой Отечественной войне из Перми.

Посмотреть открытый урок в прямом эфире можно в группах проекта в социальных сетях, а также на портале "Проектория".

Первый всероссийский открытый урок, организованный при поддержке Министерства просвещения РФ, был посвящен правильному питанию и работе в агропромышленном комплексе. Он прошел на базе НИТУ "МИСиС" 8 февраля 2018 года, его аудиторией стали около 1 млн учащихся из более чем 18 тыс. школ России. С 11 по 14 декабря 2018 года в Ярославле прошел Всероссийский форум профессиональной навигации "Проектория". 13 декабря открытый урок на форуме провел президент РФ Владимир Путин.