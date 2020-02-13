Петербург простится с композитором Сергеем Слонимским

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Прощание с народным артистом России Сергеем Слонимским пройдет в четверг в Петербурге, с которым была связаны вся жизнь и творчество этого композитора. Гражданская панихида пройдет утром в Доме композиторов, сообщил ТАСС президент Санкт-Петербургского Филармонического общества Борис Березовский.

Сергей Слонимский умер 9 февраля в больнице после перенесенной операции на 88-м году жизни.

"Местом прощания с Сергеем Михайловичем Слонимским будет Дом композиторов, где гражданская панихида начнется в 11 часов. На 13:30 намечено отпевание композитора в Никольском соборе. В тот же день он будет похоронен на мемориальном кладбище в поселке Комарово", - сказал Березовский.

Комаровское кладбище возникло в начале XX века. Здесь похоронены видные деятели культуры и науки, военного дела и медицины, в том числе поэт Анна Ахматова, нобелевский лауреат Жорес Алферов, композитор Вениамин Баснер, писатель Даниил Гранин, актер Андрей Краско, музыкант Сергей Курехин, кинорежиссер Иосиф Хейфиц.

Соболезнования коллег

На кончину Сергея Слонимского, одного из ярчайших мастеров петербургской композиторской школы, откликнулись художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, художественный руководитель Академической капеллы Санкт-Петербурга Владислав Чернушенко, ректор Санкт-Петербургской консерватории Алексей Васильев, назвавшие уход композитора большой утратой для отечественного музыкального искусства.

Коллектив Михайловского театра в своем соболезновании назвал Слонимского "живым классиком" и отметил, что это был "музыкант, сочетавший уважение к традиции и собственное творческое "я", эрудицию и готовность к смелым экспериментам". Слонимский на протяжении многих лет был тесно связан с Михайловским театром, на этой сцене в разные годы были поставлены его оперы "Виринея", "Мария Стюарт", "Мастер и Маргарита".

В соболезновании киностудии "Ленфильм" отмечается, что Слонимский был лауреатом огромного числа премий разных стран и автором музыки и песен к знаменитым картинам. Кинематографисты напомнили также об интересе Слонимского к фольклору. "Он принимал участие в фольклорных экспедициях, а потом писал песни, и это один из немногих случаев, когда у народных песен есть автор", - говорится в соболезновании.

Творческое наследие

Музыкант большого творческого диапазона, Сергей Слонимский проявлял себя в разных творческих сферах как композитор, пианист, музыковед, педагог, фольклорист, просветитель. В его наследии - 34 симфонии, которые он сочинял всю жизнь, начиная со студенческих лет. В числе восьми его опер такие яркие сочинения, как "Виринея", "Мария Стюарт", "Мастер и Маргарита", "Король Лир", "Видения Иоанна Грозного". Он написал музыку к знаменитой сценической эпопее Георгия Товстоногова "Тихий Дон" в БДТ и к фильму Геннадия Полоки "Республика ШКИД". Слонимский был основателем и ведущим музыкальных собраний Фонда культуры Санкт-Петербурга.

В ряду учеников Слонимского - Александр Колкер, Александр Радвилович, Владимир Мигуля, Владимир Сапожников, Антон Танонов, Настасья Хрущева. Среди наград композитора - орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, две Государственные премии, Царскосельская художественная премия, Международная премия "Балтийская звезда", премия имени Дмитрия Шостаковича - композитора, который тепло отзывался о творчестве Слонимского и поддержал постановку в Большом театре его балета "Икар".