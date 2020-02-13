"Известия": "Единая Россия" предлагает ужесточить контроль за оборотом лекарств

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. "Единая Россия" планирует в ближайшее время внести в Госдуму законопроекты, направленные на расширение государственного контроля за оборотом лекарств. Об этом в четверг сообщают "Известия" со ссылкой на первого замруководителя партии Андрея Исаева.

"Первым законопроектом предлагается внести поправки в закон об антимонопольной деятельности, которые дадут ФАС дополнительные полномочия по контролю ценообразования препаратов, помимо включенных в федеральный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств", - сообщил изданию депутат.

Исаев добавил, что партия также предложит поправки в закон "Об обращении лекарственных средств", где будут указаны общие принципы регулирования деятельности аптечных сетей и меры, которые в долгосрочной перспективе должны повлиять на цены. По словам политика, данные меры связаны с тем, что в России возможны неконтролируемые скачки цен на лекарства, что показала ситуация с коронавирусом. Он добавил, что депутаты в скором времени рассчитывают обсудить данные изменения с главой ФАС.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров сообщил "Известиям", что планируемые изменения коснутся нескольких десятков тысяч наименований лекарств. По словам депутата, будут введены понятия аптечной сети, некоммерческих аптечных организаций, ассоциаций и их отличия от коммерческих. Также будут установлены ограничения по числу организаций, которые аптечная сеть может иметь в стране или отдельном субъекте.

Петров отметил, что партия собирается прописать вопрос контроля цен, а также планирует в течение нескольких месяцев после внесения законопроекта обсуждать изменения с представителями бизнеса. Первое заседание комитета Госдумы по охране здоровья по данной теме, по его словам, может состояться уже на следующей неделе.