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Китайская вирусная пневмония

Вакцину против нового коронавируса могут протестировать на людях через три-четыре месяца

В разработке находятся четыре вакцины, сообщили в ВОЗ

ЖЕНЕВА, 13 февраля. /ТАСС/. Четыре вакцины против коронавируса сейчас находятся в разработке, две из них могут начать тестировать на людях через три-четыре месяца. Об этом журналистам в среду сообщила главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Шваминатан.

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"В разработке уже четыре возможные вакцины. Скорее всего, первую или вторую начнут испытывать на людях через три-четыре месяца", - сказала она.

Шваминатан добавила, что эксперты в рамках глобального форума ВОЗ обсудили возможные временные рамки для определения, какую из вакцин нужно будет протестировать в приоритетном порядке. Она также отметила, что вакцина будет в доступе через 12-18 месяцев.

Двухдневный глобальный форум для выработки мер по борьбе с вирусом COVID-19, который проводит ВОЗ, проходит в Женеве 11 и 12 февраля. В нем принимают участие около 400 экспертов из разных стран мира.

Основная цель форума - выявить пробелы в знаниях о новом коронавирусе и скоординировать международные усилия в сфере разработки методов лечения. От России в нем приняли участие специалисты Минздрава РФ и Роспотребнадзора.

Теги
КитайШвейцарияКитайская вирусная пневмония
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