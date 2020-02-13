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Нарышкин напомнил, что Польша заключила пакт о ненападении с Германией еще в 1934 году

Директор Службы внешней разведки отметил, что Варшава "стала молчаливым пособником агрессора"

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Польша была одной из первых стран Европы, которая заключила договор о ненападении с Германией еще в 1934 году, став, таким образом, молчаливым пособником немецкой агрессии. Такое мнение высказал в среду директор Службы внешней разведки (СВР) России и председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин в интервью телеканалу "Звезда".

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"Следует вспомнить, что Польша одной из первых заключила договор о ненападении. Это было в 1934 году. - сказал он. - Причем интересно, что к этому договору было секретное приложение, по которому, в случае если Германия совершает агрессию против этой страны, то Польша продолжает придерживаться нейтралитета. То есть, по сути Польша стала молчаливым пособником агрессора уже в 1934 году".

Глава СВР добавил, что советская внешняя разведка подробно и регулярно информировала руководство СССР о событиях, происходящих в правительствах европейских стран в довоенный период. "Советское руководство видело весь цинизм, и, я бы сказал, подлость политики умиротворения западных государств, которые по сути толкали гитлеровскую Германию на Восток, - подчеркнул Нарышкин. - Западноевропейские страны, в первую очередь Великобритания и Франция, позволили гитлеровской Германии возродить сильную армию и мощный военно-промышленный комплекс".

По его словам, заключение пакта Молотова-Риббентропа между СССР и Германией в 1939 году было "вынужденным, но продуманным" шагом со стороны советского правительства. "Был и аншлюс Австрии, и позорная и преступная сделка, так называемый Мюнхенский сговор, по которому, собственно, суверенную Чехословакию отдали на растерзание нацистам. И много-много других событий", - пояснил он, добавив, что к тому времени подписание договора между Францией, Великобританией и СССР уже не представлялось невозможным из-за "пассивной позиции" Лондона и Парижа.

Ряд стран Запада в год 75-летия Победы начал активную критику исторической позиции России, продвигая свои оценки итогов Второй мировой войны. Резолюции с утверждениями о равной ответственности СССР и нацистской Германии в развязывании войны, в частности, приняли парламенты Польши и Латвии. МИД России тогда напомнил, что правда об итогах Второй мировой войны зафиксирована Нюрнбергским трибуналом и не подлежит пересмотру.

19 декабря на большой пресс-конференции Владимир Путин напомнил, что Советский Союз был последним государством Европы, подписавшим с Германией пакт о ненападении. Путин отметил, что советские войска зашли в Польшу в соответствии с протоколами, прилагавшимися к пакту о ненападении, однако Польша сама ранее приняла участие в разделе Чехословакии, а к тому моменту, когда советские войска оказались на территории страны, польское правительство утратило контроль над вооруженными силами и бежало. Как указал российский президент, "разговаривать было не с кем".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичНарышкин, Сергей ЕвгеньевичГерманияРоссияПольша
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