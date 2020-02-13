ВОЗ призвала мир к сплоченности, напомнив о совместной победе над оспой в ХХ веке

ЖЕНЕВА, 13 февраля. /ТАСС/. Человечество должно проявить в борьбе с новым коронавирусом такую же сплоченность, как в ХХ веке, когда в условиях холодной войны ученые России и США совместно трудились над решением задачи ликвидации оспы. С таким заявлением выступил в среду на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Он напомнил о неоднократных заявлениях руководства ВОЗ о том, что "солидарность - это единственный путь к победе над коронавирусом". Райан рассказал, что во вторник он вместе с коллегами из России и США обсуждал планы празднования 40-летия ликвидации оспы. "Мы говорили о героях, которые уже ушли, о людях поколения, трудившегося совместно в разгар холодной войны, несмотря на идеологические и географические границы, - поделился Райан. - Было невероятным шансом то, что эти ученые работали вместе на благо мира, несмотря на острейшую напряженность в мире".

"Думаю, что мы должны извлечь урок из их работы, - подчеркнул эксперт. - Возможно, мы стоим сейчас перед таким же вызовом: следует отложить в сторону разногласия и вместе бороться с этим коронавирусом".

В Женеве 11-12 февраля проходил глобальный форум для выработки мер по борьбе с коронавирусом 2019-nCoV. В нем приняли участие около 400 экспертов из разных стран мира, в том числе специалисты Минздрава РФ и Роспотребнадзора. Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. Власти Китая подтвердили более 44,6 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 1,1 тыс. инфицированных умерли, выздоровели более 4,7 тыс.

Оспа - острая заразная болезнь, вызываемая вирусом. В 1980 году, после проведенной ВОЗ глобальной кампании иммунизации, было объявлено о ликвидации оспы. В конце 1960-х годов оспа существовала в Африке и Азии. Для борьбы с ней использовались такие стратегии, как кампания вакцинации, эпидемиологический надзор и профилактические меры, направленные на сдерживание распространения эпидемии из горячих точек и улучшение информирования населения охваченных болезнью районов.