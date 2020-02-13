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Трое подростков устроили драку в ТРЦ "Галерея" в центре Петербурга

Их доставили в полицию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 февраля. /ТАСС/. Драка между охранниками ТРЦ "Галерея" в центре Санкт-Петербурга и подростками произошла в среду вечером. Как сообщили журналистам в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, трое молодых людей доставлены в отдел полиции.

"В отдел полиции были доставлены трое молодых людей, все 2000 года рождения, с внешними признаками алкогольного опьянения. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Опрашивается охрана комплекса", - говорится в сообщении.

Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

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